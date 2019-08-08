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Королевская регата: Джордж и Шарлотта поддержали родителей

«Королевский кубок» прошел на день раньше, из-за обещанного синоптиками дождя и ураганного ветра в пятницу, 9 августа.

Королевская регата: Джордж и Шарлотта поддержали родителей
Принц Джордж и принцесса Шарлотта посетили королевскую регату. Фото: instagram.com/kensingtonroyal/

В четверг, 8 августа на острове Уайт, находящемся в проливе Ла-Манш рядом с графством Хэмпшир, Кейт Миддлтон и принц Уильям приняли участие в регате. Герцог и герцогиня Кембриджские на время разделились, чтобы занять свои места на борту разных яхт.


Королевская чета прибыла на состязание не одна, а с внушительной группой поддержки в лице отца герцогини Кэтрин, а также их старших детей — принца Джорджа и принцессы Шарлотты. Хотя наследников Кейт и Уильяма не было рядом с их родителями, унывать им не пришлось.

Вместе со своим дедушкой они наблюдали за состязанием, находясь на борту большой яхты, так что вполне могли бы затянуть песенку «мы все участники регаты», если бы смотрели мультфильм о капитане Врунгеле.

Джордж был одет в футболку-поло в темно-синюю полоску, а завершала образ «морского волка» капитанская фуражка. Шарлотта же для спортивного события выбрала полосатое платье и напоминала в нем маленькую морячку.

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Королевская регата: Джордж и Шарлотта поддержали родителей
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