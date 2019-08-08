Маркл включили в шорт-лист «Этнос-премии» вместе с Кэмпбелл и Эльбой

Награда была учреждена в прошлом году, чтобы отдать должное людям и организациям, которые помогают улучшить жизнь этнических меньшинств.

Меган Маркл попала в шорт-лист «Этнос-премии» в номинации «Публичные люди, которые воодушевляют». Герцогиня Сассекская поборется за награду вместе с другими, не менее известными кандидатами — топ-моделью Наоми Кэмпбелл и актером Идрисом Эльбой.

Церемония награждения состоится 25 октября в Лондоне. Организаторы мероприятия надеются, что Меган сможет выкроить время и приедет.

Кроме категории, в которую попала герцогиня Сассекская, награда найдет своих героев в области спорта, моды политики и бизнеса.

Премия была учреждена в прошлом году, чтобы отдать должное людям и организациям, которые помогают улучшить жизнь этнических меньшинств.

«Очень здорово, что столько звезд, представителей фэшн-индустрии и политиков делают свой вклад, чтобы внушить уверенность тем, кто так трудно добивается равенства», — рассказала основатель премии Сара Гаррет.

«Замечательно, что в шорт-лист попала и Меган Маркл, которая является невероятной ролевой моделью для женщин и девушек по всему миру», — цитирует организатора The Sun.