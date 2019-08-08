«Великолепной четверке» посоветовали пиарить Елизавету II, а не себя

Королевский эксперт Ингрид Сьюард заявила, что Сассексы и Кембриджи должны сфокусироваться на Великобритании и королеве.

Шеф-редактор журнала Majesty Ингрид Сьюард считает, что Меган Маркл, принц Гарри, Кейт Миддлтон и принц Уильям должны сосредоточиться на продвижении королевы, а не зацикливаться на себе.

Она отметила, что «великолепной четверке» следует помнить, что каждое их слово и действие отражается на институте монархии.

«И Сассексы, и Кембриджи должны понимать, что прежде всего они являются лицом своей страны и представляют королеву, а не самих себя», — напомнила эксперт.

«Монархия — это семейный бизнес и, разумеется, они должны уделять внимание своим любимым делам, но помнить, что все, что они делают или говорят, отражается на всем институте», — отметила она.

Ингрид добавила, что не удивлена тому, что многие люди относятся к членам королевской семьи лучше, чем к политическим деятелям — это связано с тем, что те много делают для благотворительности.

В глазах нации у них более положительный имидж, чем у лидеров государства.

Однако им следует быть осторожнее, отмечает Сьюард, так как выходка Меган с номером Vogue, где она выразила свои предпочтения, поставили монархию под угрозу, пишет The Sun.