ЗВЕЗДЫ

«Великолепной четверке» посоветовали пиарить Елизавету II, а не себя

Королевский эксперт Ингрид Сьюард заявила, что Сассексы и Кембриджи должны сфокусироваться на Великобритании и королеве.

«Великолепной четверке» посоветовали пиарить Елизавету II, а не себя
Эксперт напомнила "великолепной четверке" об ответственности перед королевой и Англией. Фото: instagram.com/kensingtonroyal/

Шеф-редактор журнала Majesty Ингрид Сьюард считает, что Меган Маркл, принц Гарри, Кейт Миддлтон и принц Уильям должны сосредоточиться на продвижении королевы, а не зацикливаться на себе.

Она отметила, что «великолепной четверке» следует помнить, что каждое их слово и действие отражается на институте монархии.

«И Сассексы, и Кембриджи должны понимать, что прежде всего они являются лицом своей страны и представляют королеву, а не самих себя», — напомнила эксперт.

«Монархия — это семейный бизнес и, разумеется, они должны уделять внимание своим любимым делам, но помнить, что все, что они делают или говорят, отражается на всем институте», — отметила она.

Ингрид добавила, что не удивлена тому, что многие люди относятся к членам королевской семьи лучше, чем к политическим деятелям — это связано с тем, что те много делают для благотворительности.

В глазах нации у них более положительный имидж, чем у лидеров государства.

Однако им следует быть осторожнее, отмечает Сьюард, так как выходка Меган с номером Vogue, где она выразила свои предпочтения, поставили монархию под угрозу, пишет The Sun.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

VogueБританская королевская семьяЕлизавета IIКейт Миддлтон и принц УильямКейт Миддлтон последние новостиКоролева Елизавета IIМеган МарклМеган Маркл и принц Гарри

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Великолепной четверке» посоветовали пиарить Елизавету II, а не себя
Интересно?
Поделись с друзьями: