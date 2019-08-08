«На максималках»: Алена Водонаева примерила роль мамы Стифлера

Алена Водонаева недавно побывала в Америке, которая ей очень понравилась. Вернувшись из длительного отпуска, телезвезда продолжает публиковать в Instagram кадры из заграничной поездки.

больше по теме Водонаева предостерегла девушек от замужества ради богатства Телеведущая подметила, что история любви в случае Оксаны Воеводиной и малайзийского короля стремительно превратилась в сюжет для рейтинговых ток-шоу.

На очередном фото в ее блоге облаченная в купальник Алена принимает солнечные ванны. В подписи к снимку она отметила, что с распущенными волосами, полуобнаженным бюстом и соответствующим выражением лица она себе очень напоминает героиню знаменитой комедии «Американский пирог».

«Мама Стифлера на максималках», – заявила Водонаева.

Поклонники телеведущей отметили, что с самоиронией у нее все в полном порядке, и не забыли написать красавице множество комплиментов. «Реально мама Стифлера», «Если бы был ремейк «Американского пирога», лучше, чем вы, никто бы не подошёл на роль мамы Стифлера», «Всем, кто пьет сейчас чай с яблочным пирогом, особенный привет!», «Вот такая Водонаева мне нравится больше», «Бомба», – высказались комментаторы.

Ранее Алена призналась, что в США она немного располнела. 37-летняя бизнесвумен раскритиковала свою внешность в соцсети, опубликовав фото в нижнем белье с подписью «жир подъехал».