ЗВЕЗДЫ

Пригожин поделился деталями своего последнего разговора с Вербер

Продюсер признался, что ему с супругой довелось пообщаться с фэшн-директором ЦУМа за три дня до трагедии.

Пригожин поделился деталями своего последнего разговора с Вербер
Иосиф Пригожин. фото: globallookpress.com

6 августа разлетелась печальная весть по всему миру, что не стало Аллы Вербер. Женщина внезапно почувствовала себя плохо на отдыхе. Она была доставлена в одну из больниц в Италии, но врачам не удалось спасти ей жизнь. Два дня фэшн-директора ЦУМа оплакивают родные, друзья и звезды шоу-бизнеса. Со многими артистами она тесно общалась, а еще больше звезд, следуя ее советам, одевались в ЦУМе.

Уже известно, что похоронят Вербер в Торонто, где она долгое время жила и даже сыграла свадьбу с отцом своей дочери Екатерины. Далеко не все смогут приехать и проститься с королевой кутюра, так как получить визу в Канаду в короткие сроки очень проблематично. Иосиф Пригожин и его супруга Валерия оказались в числе тех, кто просто не успеет оформить все документы для поездки. Однако продюсер поделился воспоминаниями о том, какой была Алла Константиновна.

По словам Иосифа, она всегда была добра и гостеприимна — накрывала стол для гостей с любовью. В Новый год Вербер даже передала друзьям бочку малосольных огурчиков. Продюсер заверил, что они были необычайно вкусными.

«Буквально за три дня до смерти мы с ней разговаривали по телефону. Маме Валерии сделали операцию по пересадке коленных суставов. Делали в Лозанне (Швейцария. — Прим. ред.). Она рассказывала, что маме тоже делала операцию и мы обменивались мнениями», — вспомнил Пригожин.

Это был его последний разговор с бизнесвумен. Он также отметил, что Вербер была как мама для дизайнеров и стилистов. А в ЦУМе на втором этаже готовили по ее рецептам. Иосиф уверен, что этот мир потерял незаменимого человека. О том, что еще рассказал продюсер и другие звезды о фэшн-диве, читайте в большой колонке Teleprogramma.pro.

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Алла ВерберАлла Вербер умерлаИосиф Пригожин

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Пригожин поделился деталями своего последнего разговора с Вербер
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