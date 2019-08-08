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Раскрыт секрет стройности Кейт Миддлтон

Герцогиня Кембриджская не пользуется услугами фитнес-тренера.

Раскрыт секрет стройности Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон не пропускает ни одной тренировки в спортзале. Фото: Global Look Press

Кейт Миддлтон славится своей стройной и подтянутой фигурой, как и увлечением спортом. Однако кроме игры в теннис, хоккей и катания на лыжах на протяжении многих лет, 37-летняя герцогиня Кембриджская не пропускает ни одной тренировки в спортзале.

По сообщению королевского источника, маме троих детей удается сохранять свой 34-ый (XS) размер благодаря выполнению регулярных физических нагрузок.

Кейт делает комплекс силовых упражнений с кардио-нагрузкой, включая регулярные пробежки вокруг своего дома Энмер Холл в Норфолке.

Однако основным является выполнение «планки» — упражнения для укрепления мышц пресса и всего тела. Хотя оно не требует особых динамических нагрузок, во время упражнения необходимо правильно держать свое тело, чтобы тело становилось стройным и подтянутым.

Во время его выполнения особо активно работают спинные мышцы, пресс, ягодицы, руки и ноги. Кроме этого, герцогиня, которая не пользуется услугами фитнес-тренера, также практикует боковую стойку на локте, пишет The Sun.

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Британская королевская семьязвездные тренировкиКейт МиддлтонКейт Миддлтон последние новости

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Раскрыт секрет стройности Кейт Миддлтон
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