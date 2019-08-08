Меган Маркл получила в подарок изумительный торт

Меган Маркл отметила свой день рождения 4 августа. В то время как никаких официальных подробностей о том, как отпраздновала герцогиня Сассекская свое 38-летие не сообщается, кое-какая инсайдерская информация все-таки появилась.

Кульминацией любого праздника, связанного с именинами, несомненно является десерт. И хотя Меган, возможно, и не балует себя сладким после родов, чтобы прийти в форму, от кусочка торта, который ей прислали в подарок, она точно не отказалась.

Кулинарный шедевр был сделан кондитерской Luminary Bakery, о которой Меган Маркл написала в сентябрьском номере Vogue. Выбор именно этой пекарни был не случаен.

Кроме изготовления превосходных десертов компания помогает женщинам, которые попали в сложную ситуацию: их берут на работу и обучают кулинарному искусству.

В Instagram кондитерской появился снимок изысканного торта, увидев который сама Мария-Антуанетта позавидовала бы Меган Маркл, пишет Hello!.