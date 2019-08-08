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Любовь в копеечку: артисту Black Star Марвину поклонница разрисовала машину

Популярный певец не оценил любовного порыва.

Любовь в копеечку: артисту Black Star Марвину поклонница разрисовала машину
Миша Марвин/instagram.com/misha_marvin/?utm_source=ig_embed

С чрезмерно дорогой любовью столкнулся 30-летний артист лейбла Black Star Миша Марвин. Свой Mercedes музыкант нашел на парковке в крайне плачевном состоянии. На машине красовалось пылкое признание в любви, нарисованное белой и розовой краской.

«Миша, я люблю тебя», — было написано на машине трогательным женским почерком. А чтобы признание выглядело убедительнее – пририсовано сердечко.

Марвин, увы, признания не оценил. Разместив фото в Instagram, он написал: «Это не смывается! Я все понимаю, но должны же быть границы!»

Коллеги-музыканты поддержали Мишу, заметив, что тоже сталкивались с такой безудержной любовью поклонниц. Олег Майами написал в комментариях: Welcome to the club! («Добро пожаловать в наш клуб!») Натан пошутил: «В следующий раз сделаю, чтоб смывалось!»

Российская гимнастка, Чемпионка Европы Мария Пасека сказала, что убила бы за такое признание и пожелала Мише «найти свою любовь».

Кстати, сердце Марвина до сих пор свободно. Полтора года назад активно ходили слухи о его помолвке, однако позже выяснилось, что девушка, в которой поклонники увидели невесту музыканта, на самом деле актриса. Она изображала любовь для нового клипа артиста.

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Любовь в копеечку: артисту Black Star Марвину поклонница разрисовала машину
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