Климова устроила в Сети выставку своих портретов

Актриса опубликовала в Instagram несколько эскизов с собственным изображением от разных художников.

Звезда российского кино Екатерина Климова устроила у себя в Instagram интернет-выставку, опубликовав в stories своего блога семь карандашных эскизов различных авторов.

Рисунки разного уровня и качества, но, судя по всему, 41-летнюю актрису это мало волнует. Ведь главное – это внимание, которое проявил автор к своей Музе.

Екатерина Климова не случайно относится с большим уважением к художественному творчеству, ведь ее папа Александр Григорьевич Климов, по данным Википедии, был как раз из этого цеха. Его судьба сложилась трагически. В 1979 году, когда Кате был всего годик, он был осужден. Через 12 лет мужчина вышел из мест заключения, но прожил недолго, уйдя в мир иной в 2010 году.

Известно, что мама Климовой Светлана Владимировна – домохозяйка. А еще у актрисы есть старшая сестра Виктория, которая старше ее на четыре года.

Екатерина Климова не раз говорила в своих интервью, что, прежде всего, она считает себя матерью, а потом уже актрисой. У нее четверо детей: две дочери 3-х и 17-ти лет и двое сыновей 10-ти и 12-ти лет.