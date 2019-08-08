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Климова устроила в Сети выставку своих портретов

Актриса опубликовала в Instagram несколько эскизов с собственным изображением от разных художников.

Климова устроила в Сети выставку своих портретов
Екатерина Климова /globallookpress.com

Звезда российского кино Екатерина Климова устроила у себя в Instagram интернет-выставку, опубликовав в  stories своего блога семь карандашных эскизов различных авторов.

Рисунки разного уровня и качества, но, судя по всему, 41-летнюю актрису это мало волнует. Ведь главное – это внимание, которое проявил автор к своей Музе.

Екатерина Климова. Фото
Екатерина Климова/instagram.com/klimovagram/?hl=ru

Екатерина Климова не случайно относится с большим уважением к художественному творчеству, ведь ее папа Александр Григорьевич Климов, по данным Википедии, был как раз из этого цеха. Его судьба сложилась трагически. В 1979 году, когда Кате был всего годик, он был осужден. Через 12 лет мужчина вышел из мест заключения, но прожил недолго, уйдя в мир иной в 2010 году.

Екатерина Климова. Фото
Екатерина Климова/instagram.com/klimovagram/?hl=ru

Известно, что мама Климовой Светлана Владимировна – домохозяйка. А еще у актрисы есть старшая сестра Виктория, которая старше ее на четыре года.

Екатерина Климова. Фото
Екатерина Климова/ instagram.com/klimovagram/?hl=ru

Екатерина Климова не раз говорила в своих интервью, что, прежде всего, она считает себя матерью, а потом уже актрисой. У нее четверо детей: две дочери 3-х и 17-ти лет и двое сыновей 10-ти и 12-ти лет.

Екатерина Климова. Фото
Екатерина Климова/ instagram.com/klimovagram/?hl=ru
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Климова устроила в Сети выставку своих портретов
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