Меган Маркл оказалась не единственной фавориткой у Виктории Бекхэм

Викторию Бекхэм с Меган Маркл связывает давняя дружба. Герцогиня часто появляется на публике в нарядах от дизайнера. Кроме этого, экс-участница Spice Girls была одной из звездных гостей на свадьбе герцога и герцогини Сассекских.

Однако выяснилось, что Меган Маркл оказалась не единственной фавориткой королевских кровей у Виктории Бекхэм.

У себя в Stories дизайнер перепостила снимок королевы Иордании Рании. На нем та разговаривает с местной женщиной, тепло обнимая ее за плечи.

На 48-летней королеве надета стильная белая рубашка и широкий пояс. Фото было сделано во время визита Рании в муниципальный город Эс-Салт.

«Королева Рания всегда служит для меня источником вдохновения», — подписала фото Виктория.

Рания является матерью четырех детей: 25-летнего крон-принца Имана, 22-летней принцессы Иман, 18-летней принцессы Сальмы и 14-летнего принца Хашема. Она является королевой Иордании вот уже 20 лет, после того, как ее муж король Абдула взошел на престол в 1999 году.

Они познакомились в 1992 году и поженились на следующий год. Рания большая поклонница соцстей, в том числе и Instagram , где на нее подписаны 5,5 миллионов человек.

Когда-то она работала в Apple и имеет диплом по бизнес-администрированию Американского университета в Каире.