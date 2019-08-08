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Инна Маликова приехала в Словению ради минеральной воды

42-летняя певица отдыхает в городе Рогашка-Слатина.

Инна Маликова приехала в Словению ради минеральной воды
Инна Маликова/instagram.com/innamalikova/

Руководитель и солистка группы «Новые Самоцветы» Инна Маликова приехала на отдых в Словению в город Рогашка-Слатина. По ее словам, здесь ни с чем не сравнимая минеральная вода, которую можно пить из источника, а вокруг потрясающий вид на горы.

«… снаружи кожу питают ванны, которые я тоже очень полюбила с недавних пор», — призналась заслуженная артистка России на своей страничке в Instagram. Кроме того, добавила она, вода там богата большим количеством магния, а это очень полезный питательный элемент для кожи.

На опубликованном фото 42-летняя артистка и в самом деле выглядит очень свежей, что хорошо подчеркивают прозрачная кофточка и джинсовые мини-шорты.

Певица также рассказала, что местная вода — это настоящие природные витамины, которые меняют в лучшую сторону и самочувствие, и сон, и помогают восстановлению нервной системы. Сестра Дмитрия Маликова вспомнила, как в детстве ездила с родителями вместе с ансамблем «Самоцветы» на гастроли. Больше всего ей нравились курортные города, где было море️.

Полюбила она в свое время и богатые на источники Пятигорск, Кисловодск с Ессентуками, тогда в ней проснулась любовь к минеральной воде, по сути, как к источнику жизни. Поэтому в последнее время певица предпочитает проводить отпуск там, где есть горы, где можно подышать, и можно попить полезную для здоровья воду.

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«Самоцветы»Дмитрий МаликовИнна Маликова

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Инна Маликова приехала в Словению ради минеральной воды
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