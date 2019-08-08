Домашний уют: Синди Кроуфорд поделилась снимками из загородного дома

Американская супермодель Синди Кроуфорд в свои 53 года все еще в строю. В июле она завершила работу над обложкой августовского выпуска Harper’s Bazaar в Турции и теперь отдыхает с мужем в своем загородном доме.

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Устав от жизни селебрити, звезда глянца и подиумов, перестала использовать макияж и носить трендовую одежду. Неуложенные волосы и мужская рубаха навыпуск – вот как выглядит теперь Синди. Однако чертовке идет все! Истинную красоту ничем не испортишь.

Релаксирует Синди на даче тоже весьма спокойно, без пафоса, свойственного селебрити. Топ-модель просто сидит вечерами на пирсе у озера и наблюдает за закатом.

Периодически Кроуфорд радует подписчиков в Instagram фото в купальниках. Фигура модели, чей возраст перевалил за 50, выглядит безупречной. Звезда до сих не только остается в профессии, но и снимается обнаженной.

Напомним, у актрисы двое детей: сын Пресли 1999 года рождения и дочь Кайя, которая родилась в 2001 году. Она замужем за предпринимателем, бывшим манекенщиком Рэнди Гербером. В прошлом году ходили слухи, что они собираются расстаться, однако пара сумела решить конфликт и сохранить отношения. Рэнди – второй муж Синди, с 1991 по 1995 годы модель была замужем за голливудским актером Ричардом Гиром.