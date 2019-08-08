ЗВЕЗДЫ

Андрей Малахов продемонстрировал свой рельефный торс

Телеведущий поплавал в бассейне на вилле у подруги Ксении Собчак во Франции.

Андрей Малахов продемонстрировал свой рельефный торс
Андрей Малахов/instagram.com/malakhov007/

Светская львица Ника Белоцерковская опубликовала на своей странице в Instagram фото, сделанное на террасе ее виллы, расположенной на Лазурном побережье неподалеку от королевства Монако.

На снимке подруга Ксении Собчак предстала в свободном летнем сарафане, солнцезащитных очках и широкополой шляпе. А вот на стоящем в обнимку с ней телеведущем из одежды оказались только мокрые плавки, да слегка помятая розовая шляпа. Впрочем, и хорошо, что больше никакой одежды не оказалось, ведь многие подписчики с удивлением обнаружили, что у него красивый рельефный торс.

Парочка, похоже, стоит рядом с бассейном, перед босыми ногами Андрея Малахова мокро. За пару часов до этого Ника Белоцерковская уже обнародовала фото, где звездный ведущий был запечатлен плавающим в бассейне с этой же розовой шляпой на голове.

В той же локации и в такой же шляпе и позе светской львицей был зафиксирован модный рэп-исполнитель Pharaoh. А хозяйка виллы в шутку поинтересовалась у подписчиков, кого ей из них двоих выбрать для себя.

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Тэги:

PharaohАндрей МалаховКсения СобчакНика Белоцерковская

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Андрей Малахов продемонстрировал свой рельефный торс
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