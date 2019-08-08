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Елизавета II расщедрилась на снимок из поместья Балморал

Автором фото, снятого в 1984 году, стал принц Эндрю.

Елизавета II расщедрилась на снимок из поместья Балморал
Принц Эндрю опубликовал снимок Елизаветы II из Балморала. Фото: Global Look Press

У Елизаветы II и принца Филиппа в среду, 7 августа, начались официальные каникулы. Королевская чета отправилась в шотландский замок Балморал — любимую резиденцию Ее Величества, где она может наконец расслабиться и побыть самой собой.

Принц Эндрю поделился фото, сделанным в поместье, которое дает редкий шанс увидеть королеву с герцогом Эдинбургским в неформальной обстановке. На нем его родители запечатлены во время прогулки по живописным местам поместья.

«Сегодня королеву торжественно приветствовал караул замка Балморал. Каждый год Ее Величество и королевская семья проводит каникулы в этой резиденции. Снимок был сделан герцогом Йоркским на территории поместья в 1984 году», — гласит подпись к посту.

Напомним, что съемка на территории Балморала строго запрещена всем, кроме членов королевской семьи. Елизавета II сделала исключение лишь однажды для Кейт Миддлтон, когда та еще не была замужем за принцем Уильямом.

Тем не менее, широкая публика может наслаждаться видами поместья с апреля по июль до приезда королевы.

Однако среди посетителей оказываются и недобросовестные туристы, которые успевают намусорить так, что персонал замка вынужден писать в твиттере Балморала гневные посты.

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Британская королевская семьяЕлизавета IIКоролева Елизавета IIпринц Филипппринц Эндрю

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Елизавета II расщедрилась на снимок из поместья Балморал
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