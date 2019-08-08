Водонаева призналась, что располнела во время отдыха в Америке

Острая на язык звезда «Дома-2» Алена Водонаева не дает спуску не только окружающим, но и самой себе. Вернувшись из длительных американских каникул, которые продолжались около месяца, 37-летняя журналистка и бизнесвумен призналась своим подписчикам в Instagram, что располнела на отдыхе.

Сделала она это весьма оригинальным способом, выложив в Сеть фото в неглиже, и подписав его «жир подъехал». Селебрити не случайно так резко написала про собственную внешность, ведь совсем недавно она успела пройтись по поводу «бодипозитивщиц», которых обвинила в нежелании держать себя в руках. И вот на старуху случилась проруха – в Калифорнии девушка призналась, что набрала вес, а сесть на диету у нее просто не хватает сил.

Впрочем, по возвращении домой, Водонаева собралась питаться только зеленым салатом. Видимо, пока у девушки это слабо получается.

Напомним, Соединенные Штаты Америки настолько впечатлили телезвезду, что она стала строить планы по переезду в эту страну на ПМЖ. Девушка уже даже нашла репетитора для своего сына Богдана. В своем заключительном посте из Америки, Алена назвала лица россиян злобными, а США – цивилизованной страной.