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Водонаева призналась, что располнела во время отдыха в Америке

Фотографию со слегка расплывшейся фигурой звезда «Дома-2» опубликовала в Instagram.

Водонаева призналась, что располнела во время отдыха в Америке
Алена Водонаева/ globallookpress.com

Острая на язык звезда «Дома-2» Алена Водонаева не дает спуску не только окружающим, но и самой себе. Вернувшись из длительных американских каникул, которые продолжались около месяца, 37-летняя журналистка и бизнесвумен призналась своим подписчикам в Instagram, что располнела на отдыхе.

Сделала она это весьма оригинальным способом, выложив в Сеть фото в неглиже, и подписав его «жир подъехал». Селебрити не случайно так резко написала про собственную внешность, ведь совсем недавно она успела пройтись по поводу «бодипозитивщиц», которых обвинила в нежелании держать себя в руках. И вот на старуху случилась проруха – в Калифорнии девушка призналась, что набрала вес, а сесть на диету у нее просто не хватает сил.

Алена Водонаева. Фото
Алена Водонаева /instagram.com/alenavodonaeva/?hl=ru

Впрочем, по возвращении домой, Водонаева собралась питаться только зеленым салатом. Видимо, пока у девушки это слабо получается.

Сторис Водонаевой. Фото
Сторис Водонаевой/instagram.com/alenavodonaeva/?hl=ru

Напомним, Соединенные Штаты Америки настолько впечатлили телезвезду, что она стала строить планы по переезду в эту страну на ПМЖ. Девушка уже даже нашла репетитора для своего сына Богдана. В своем заключительном посте из Америки, Алена назвала лица россиян злобными, а США – цивилизованной страной.

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Водонаева призналась, что располнела во время отдыха в Америке
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