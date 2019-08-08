Водянова сделала забавное фото с пятилетним сыном от Антуана Арно

Наталья Водянова одно время жила в браке с британским аристократом Джастином Портманом, которому подарила троих наследников: Лукаса, Неву и Дмитрия. Однако в 2011 году супруги развелись. Русская красавица недолго была одинока. Почти сразу ее жизнь украсилась союзом с бизнесменом Антуаном Арно. От него модель родила еще двух сыновей: Максима в 2014 году и Романа — в 2016-м. Большая и дружная семья живет в Париже.

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Водянова первую часть лета провела в постоянных разъездах. Она то участвовала в модных показах, то снималась для глянца, то посещала светские мероприятия. Ближе к августу модель взяла отпуск, чтобы провести время с детьми, а потом ушла в тень. Лишь 7 августа она опубликовала первый снимок впервые за долгое время. В кадре Наталья запечатлена в парке во время прогулки с пятилетним Максимом.

Девушка выглядела элегантно в белой блузке и красной блузке с узором. Образ она дополнила шляпкой с черной лентой. Сын был одет в одной цветовой гамме с мамой: в футболке, шортах и бейсболке. Примечательно, что модель разглядывала снимки в фотоаппарате, а ее наследник изучал что-то на планшете. «Поколения», — написала Водянова, намекая на разницу в интересах с сыном.

Поклонники давно не видели наследников модели. Они удивились тому, как вырос мальчик. Многие также восхитились нарядом звезды. «Какой классный образ», «Какой крутой кадр», «Да, уже такой большой сынуля ваш! И как без гаджета! Обожаю вас!», «Это так забавно и трогательно», — прокомментировали пост подписчики.

А вам понравился образ Водяновой?