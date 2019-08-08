ЗВЕЗДЫ

Водянова сделала забавное фото с пятилетним сыном от Антуана Арно

Модель провела время с наследником в парке.

Водянова сделала забавное фото с пятилетним сыном от Антуана Арно
Наталья Водянова. фото: eastnews.ru

Наталья Водянова одно время жила в браке с британским аристократом Джастином Портманом, которому подарила троих наследников: Лукаса, Неву и Дмитрия. Однако в 2011 году супруги развелись. Русская красавица недолго была одинока. Почти сразу ее жизнь украсилась союзом с бизнесменом Антуаном Арно. От него модель родила еще двух сыновей: Максима в 2014 году и Романа — в 2016-м. Большая и дружная семья живет в Париже.

Водянова первую часть лета провела в постоянных разъездах. Она то участвовала в модных показах, то снималась для глянца, то посещала светские мероприятия. Ближе к августу модель взяла отпуск, чтобы провести время с детьми, а потом ушла в тень. Лишь 7 августа она опубликовала первый снимок впервые за долгое время. В кадре Наталья запечатлена в парке во время прогулки с пятилетним Максимом.

Девушка выглядела элегантно в белой блузке и красной блузке с узором. Образ она дополнила шляпкой с черной лентой. Сын был одет в одной цветовой гамме с мамой: в футболке, шортах и бейсболке. Примечательно, что модель разглядывала снимки в фотоаппарате, а ее наследник изучал что-то на планшете. «Поколения», — написала Водянова, намекая на разницу в интересах с сыном.

Поклонники давно не видели наследников модели. Они удивились тому, как вырос мальчик. Многие также восхитились нарядом звезды. «Какой классный образ», «Какой крутой кадр», «Да, уже такой большой сынуля ваш! И как без гаджета! Обожаю вас!», «Это так забавно и трогательно», — прокомментировали пост подписчики.

А вам понравился образ Водяновой?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Антуан АрноЗвездные детизвездный стильНаталья Водянова

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Водянова сделала забавное фото с пятилетним сыном от Антуана Арно
Интересно?
Поделись с друзьями: