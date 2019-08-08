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Тарантино признался, что ценит творчество Тимура Бекмамбетова

Культовый режиссер сказал, что обожает фильм «Ночной дозор».

Тарантино признался, что ценит творчество Тимура Бекмамбетова
Фото GLOBALLOOKPRESS

Квентин Тарантино лично презентовал в России свой новый фильм «Однажды… в Голливуде». Режиссер ответил на вопросы столичных журналистов на пресс-конференции. Он признался, что знает единственного современного российского режиссера – это Тимур Бекмамбетов.

Из творчества Бекмамбетова Тарантино особенно любит «Ночной дозор». Он назвал его фантастическим фильмом и заявил, что обожает эту картину. При этом Квентин смотрел и другие ленты российского режиссера. Он вспомнил фильм «Гладиатрикс».

«Я фанат первых фильмов Тимура», — сказал Тарантино. Отдельно он высказался о высоком мастерстве актеров, которые снимаются у Бекмамбетова.

Константин Хабенский
Константин Хабенский в фильме «Ночной дозор»

Говоря о российском кино, Квентин Тарантино вспомнил об экранизации романа Беляева «Человек-амфибия» и фильме «Александр Невский» Эйзенштейна.

По мнению режиссера, сейчас вкусы зрителей в Голливуде изменились. Они предпочитают ходить на легкие фантастические фильмы. Особенно, как считает американец, это касается молодежи.

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«Ночной дозор»«Однажды… в Голливуде»Квентин ТарантиноТимур Бекмамбетов

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Тарантино признался, что ценит творчество Тимура Бекмамбетова
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