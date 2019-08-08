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Вербер перед смертью рассказывала о базовом гардеробе женщины

Последнее интервью фэшн-директор ЦУМа дала за несколько дней до неожиданной кончины.

Вербер перед смертью рассказывала о базовом гардеробе женщины
Вербер перед смертью общалась с журналистами/globallookpress.com

Фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер незадолго до смерти общалась с журналистами. Она рассказывала в последнем в жизни интервью, что июль выдался очень дождливым и модницам остается надеяться только на август и сентябрь, которые все же могут порадовать погодой. Звезда, в частности, делилась, что должно входить в базовый гардероб женщины.

Алла Вербер. Фото
Вербер перед смертью дала интервью/globallookpress.com

По словам Аллы Вербер, недавно они в ЦУМе разговаривали о том, как собрать идеальный гардероб в отпуск. Девушки жаловались, что берут с собой в отпуск много вещей, которые в итоге им даже не пригождаются. Сама Вербер отмечала, что летает по два-три раза в неделю. У нее был приготовлен для частых поездок специальный саквояж, который она приобрела еще в 1976 году.

Также в интервью Вербер отмечала, что нужно выбрать несколько любимых вещей, брюк, юбок, с которыми можно создать сразу несколько образов. Сама она отмечала, что для нее летом незаменимая вещь – белые брюки или джинсы. Как она говорила, с одними белыми брюками может получиться миллион разных комплектов, сообщает портал «7 дней».

Напомним, что Алла Вербер скончалась 6 августа в Италии, где была на отдыхе. Причиной смерти стал инфаркт. Похоронена женщина будет в канадском Торонто, где сейчас проживает ее мама.

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Вербер перед смертью рассказывала о базовом гардеробе женщины
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