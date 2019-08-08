Принцесса Евгения рассекретила прозвище старшей сестры

Принцесса Беатрис единственная из семейства Йорков, у кого нет своего аккаунта в соцсетях.

8 августа принцессе Беатрис исполнился 31 год. Ее младшая сестра принцесса Евгения в своем аккаунте оставила душевное поздравление. Она поделилась ранее неизвестными снимками, где она снята вместе с именинницей.

В комментарии к посту она ненароком рассекретила милое прозвище своей сестренки. Оказалось, что в семействе Йорков Беатрис ласково называют Биби (Beabea).

Однако ничего общего с сигналом автомобиля прозвище не имеет. Bea — на английском означает «пчела». Кроме этого, именно с этих букв начинается и имя Беатрис — Beatrice.

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«Тебя называли так с тех пор, как я себя помню. Оставайся таким же чудесным человеком, другом и старшей сестрой… С днем рождения, Биби!», — написала она, поставив в конце сообщения «Хх», которые символизируют поцелуи.

Поклонники Евгении также присоединились к поздравлениям. «Как прекрасно, с днем рождения, Беатрис!», «Чудесные снимки. С днем рождения», «Какая милая сестринская любовь. С днем рождения!», — написали они.

Принцесса Беатрис единственная из семейства Йорков, у кого нет своего аккаунта в соцсетях. Тем не менее, свои поздравления дочери в Instagram оставили оба ее родителя — Сара Фергюсон и принц Эндрю.