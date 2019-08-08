Вьетнамский стиль: Королева выбрала платье-макси с цветочным принтом

Наташа Королева последнее время по-хорошему удивляет своих многочисленных поклонников. Не так давно она спела на казахском языке в нарядах восточной принцессы. А теперь, прилетев с Тарзаном во Вьетнам на отдых, супруги выбрали побережье Нячанги, певица тут же опробовала местный, красочный вариант одежды.
На фото, опубликованном в Instagram, она стоит на фоне ярко-голубого моря и синего неба в пестром наряде «королевы Вьетнама». Наташа выбрала ярко-красное платье-макси с разрезами и принтом в виде крупных цветов. Образ она дополнила шелковыми голубыми брюками на контрасте и остроносыми серебристыми туфлями.
Под снимком Наташа поставила лишь хэштег #ягодка.
На вьетнамском языке звезда пока еще не запела, но ведь отпуск только начался…
Очередной азиатский стиль знаменитости поклонникам пришелся по душе, свою любимицу они осыпали комплиментами, как по поводу нового наряда, так и в отношении ее внешнего вида.