Вьетнамский стиль: Королева выбрала платье-макси с цветочным принтом

Певица прилетела на отдых во Вьетнам с мужем Тарзаном.

Наташа Королева последнее время по-хорошему удивляет своих многочисленных поклонников. Не так давно она спела на казахском языке в нарядах восточной принцессы. А теперь, прилетев с Тарзаном во Вьетнам на отдых, супруги выбрали побережье Нячанги, певица тут же опробовала местный, красочный вариант одежды.

На фото, опубликованном в Instagram, она стоит на фоне ярко-голубого моря и синего неба в пестром наряде «королевы Вьетнама». Наташа выбрала ярко-красное платье-макси с разрезами и принтом в виде крупных цветов. Образ она дополнила шелковыми голубыми брюками на контрасте и остроносыми серебристыми туфлями.

Под снимком Наташа поставила лишь хэштег #ягодка.

На вьетнамском языке звезда пока еще не запела, но ведь отпуск только начался…

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Очередной азиатский стиль знаменитости поклонникам пришелся по душе, свою любимицу они осыпали комплиментами, как по поводу нового наряда, так и в отношении ее внешнего вида.