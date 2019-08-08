Семейный отдых: Петренко опубликовал фото молодой жены с тремя дочками

Игорь Петренко в 2016 году женился в третий раз. Его избранницей стала Кристина Бродская. На тот момент у них уже была дочка София-Каролина. Позже молодая актриса родила еще двух наследниц Марию и Еву. Примечательно, что актеру удалось сохранить дружеские отношения с бывшей женой Екатериной Климовой, от которой у него есть сыновья: 12-летний Матвей и 10-летний Корней. Они собираются вместе по большим праздникам.

Этим летом Петренко с нетерпением ждал перерыва в работе, чтобы отправится в отпуск с семьей. В августе он привез Бродскую и дочерей на морское побережье. В соцсети артист поделился снимками, на которых запечатлел супругу в окружении наследниц. В кадре Кристина трапезничает за столом. Полугодовалая Ева в это время спала в коляске, а ее сестры уснули на сдвинутых стульях. «Теперь мама может и поесть», — написал Игорь.

На другом снимке актер запечатлел себя на фоне песчаного пляжа. Он успел загореть на курорте. Поклонники восхитились фотографиями. Многие отметили, что материнство дело непростое, но Кристина прекрасно справляется с детьми. Ко всему прочему, она прекрасно выглядит.

«Кристина, ты мой герой», «Как же вы все быстро выросли…», «Классные кроватки», «Тяжело, а сколько радости и материнского счастья», «Вот это настоящий отдых многодетной мамы. Счастье, когда всё счастье спит!», — прокомментировали пост подписчики.

К слову, похоже, что с Петренко проводят свои каникулы и старшие дети от брака с Климовой. Скучать актеру точно некогда. Впрочем, Кристина, которая младше него на 15 лет, давно нашла общий язык с Матвеем и Корнеем. Пара отказалась от услуг няни, поэтому все заботы о наследниках легли на плечи хрупкой девушки, но Игорь изо всех сил ей помогает.

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