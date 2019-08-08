Сара Фергюсон опубликовала редкие снимки принцессы Беатрис

В четверг, 8 августа, принцесса Беатрис отмечает день рождения. Ее Высочеству исполнился 31 год. В честь этого знаменательного события Сара Фергюсон в Instagram поделилась архивными снимками, некоторые из которых ранее не публиковались.

«С днем рождения, моя дорогая Беатрис», — подписала герцогиня Йоркская свой пост.

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На одном из фото Беатрис — совсем еще малышка — запечатлена на палубе яхты, в то время как на другом она, уже взрослая, сидит на ступеньках вместе с пятью очаровательными собаками — ее домашними питомцами.

Публикация Сары Фергюсон появилась почти сразу после того, как Беатрис поздравил ее отец, принц Эндрю, сопроводив пост коллажем из фотографий. «С днем рождения, принцесса Беатрис. Спасибо всем за милые поздравления!» — поблагодарил он.

Беатриса родилась 8 августа 988 года, а через два года, 23 марта 1990-го, появилась ее сестра Евгения. Хотя их родители развелись в 1996 году, в семье по-прежнему сохранились теплые отношения.

О том, как принцесса отметит день рождения, не сообщается, но, скорее всего, она проведет его в кругу своей семьи вместе с бойфрендом Эдоардо Мапелли Моцци.