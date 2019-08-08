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Звезда «Обитаемого острова» Василий Степанов вынужден жить с родителями

Мифы о скором появлении актера на телеэкранах развеял брат Василия Степанова.

Звезда «Обитаемого острова» Василий Степанов вынужден жить с родителями
Брат Василий Степанова признался, что актер пребывает в бедственном состоянии ФОТО: кадр из фильма "Обитаемый остров"

Василий Степанов, вопреки ожиданиям, в кино возвращаться пока не собирается. Недавно появившаяся информация о том, что актер примет участие в съемках фильма Стаса Барецкого «Брат-3», просто «утка», считают родственники Василия.

Бывший представитель актера Кирилл Чибисов также подтвердил, что ни о каком возобновлении карьеры речи не идет, во всяком случае, пока, пишет издание «СтарХит».

Кроме того, экс-директор даже не слышал о съемках «Брата-3».

«Если вы имеете в виду заявление Гоши Рубчинского (дизайнер, по словам Барецкого, будет шить костюмы героям фильма. — Прим. ред.) о намерении пригласить в кинокартину Василия, то я бы расценивал это, скорее, как беспочвенные фантазии», – резюмировал Чибисов.

Кроме того, Максим Степанов также рассказал изданию, что сейчас Василий не работает и испытывает финансовые трудности, живет с родителями.

«Работы у него нет, да и девушки тоже. Больше ничего не скажу, это сугубо личное», – заявил он.

А началось все когда-то с триумфа Василия. Десять лет назад актеру пророчили долгий и звездный путь, особенно после съемок в фильме Федора Бондарчука «Обитаемый остров», где он сыграл главную роль.

После премьеры артист еще недолго появлялся на публике, а потом исчез. Со славой пришли и психические расстройства: медики поставили диагноз «шизофрения». Как следствие – никаких предложений по работе и безденежье. Ситуация усугубилась депрессией из-за разрыва с возлюбленной.

Кирилл Чибисов рассказал, что в то время Василий был словно не жилец: «мог целыми днями лежать на кровати и апатично смотреть в одну точку». Чтобы вытащить сына из этого состояния, мать Василия прибегала даже к нетрадиционным способам лечения: возила к гадалкам, колдунам и знахарям, но меланхолия не отступала,  пишет сайт dni.ru.

«Василий находился в Москве, в родительской квартире, выходил на прогулку, ездил на отдых, но от шизофрении в тот момент точно не лечился! Наши знакомые тоже были удивлены: читали одно, а видели другое», – рассказал Максим Степанов, брат актера.

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Василий СтепановФедор Бондарчук

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Звезда «Обитаемого острова» Василий Степанов вынужден жить с родителями
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