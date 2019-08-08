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Карина Разумовская только после родов показала свое фото в положении

Звезда «Мажора» наконец-то призналась в Instagram, что их теперь трое: она, сын и муж Егор Бурдин.

Карина Разумовская только после родов показала свое фото в положении
Карина Разумовская/instagram.com/karina_razum/?hl=ru

36-летняя актриса Карина Разумовская сообщила своим поклонникам, что у нее появился малыш. И впервые продемонстрировала свое фото в интересном положении.

Все 9 месяцев звезда телесериала «Мажор» тщательно скрывала беременность, не попадаясь в объективы камер папарацци и пополняя фотобанк своего блога прошлогодними фото либо крупными кадрами, на которых было видно исключительно лицо Карины. Только после того, как СМИ узнали и сообщили о появлении на свет ее первого ребенка, актриса решилась показать свой животик.

На фотографии девушка уже на последних сроках беременности дурачится на прогулке с мужем Егором Бурдиным. Сцена в кадре выстроена в формате своеобразной головоломки – так, что непонятно, чьи руки показывают на живот, а чьи спокойно располагаются по бокам.

Разумовская подписала фото так: «Эту фотографию можно было бы назвать «угадай, где чьи руки», но нет, она не об этом. Мы наконец дождались, теперь в нашей семье три человека. Малыш прибыл в этот мир. Спасибо всем за поздравления».

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Карина Разумовская только после родов показала свое фото в положении
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