ЗВЕЗДЫ

Старшенбаум «зажгла» на дискотеке в Турции после расставания с Петровым

Поклонники уверены, что актриса еще переживает из-за разрыва отношений с возлюбленным.

Старшенбаум «зажгла» на дискотеке в Турции после расставания с Петровым
Ирина Старшенбаум. фото: eastnews.ru

На протяжении трех лет перспективный и успешный актер Александр Петров строил отношения с Ириной Старшенбаум. Спустя два года после съемок в фильме «Притяжение» они объявили о помолвке, но свадьба так и не состоялась. И это при том, что молодой человек не стеснялся публично признаваться избраннице в любви. В июле появились слухи, что он увлекся другой актрисой — 24-летней Стасей Милославской.

Месяц назад они впервые вышли в свет вместе. Петров посетил показ фильма «Гив ми либерти», но вот фотографироваться с новой пассией не стал. А позже, на другой премьере Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде», молодые люди и вовсе делали вид, что не знакомы. Избегали друг друга весь вечер. Тем временем Старшенбаум уехала в Турцию. Пока она не комментируют слухи о проблемах в отношениях с Петровым, но друзья за нее переживают.

Пока актер смотрел фильм культового режиссера в Москве, девушка отправилась на дискотеку в Бодруме. То, как она веселилась и танцевала в мини-платье, засняла на камеру Светлана Бондарчук. Она составляет компанию актрисе на отдыхе. Поклонники отметили, что Ирина хорошо танцует. Однако они заметили, что она грустит. «Красавчик Петров с другой, теперь во все тяжкие», «Это надо было выкладывать? А Ирина-то в курсе?», «Какая же она красавица, обожаю ее», — прокомментировали пост подписчики.

Преданные фанаты нашли способ поддержать девушку. Они пишут Петрову и Милославской гневные комментарии в соцсетях.«Ира гораздо лучше! Вернись к ней», — советуют актеру пользователи Сети.

А вам нравилась пара Петрова и Старшенбаум?

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Александр Петровзвездные романыИрина СтаршенбаумСветлана Бондарчук

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Старшенбаум «зажгла» на дискотеке в Турции после расставания с Петровым
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