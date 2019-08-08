ЗВЕЗДЫ

Василиса Володина отвела мужа и маленького сына в пещеру Зевса

Астролог увидела волшебное зрелище, которое завораживает своей таинственностью.

Василиса Володина отвела мужа и маленького сына в пещеру Зевса
Василиса Володина/instagram.com/vasilisa.volodina/

Соведущая программы «Давай поженимся!» Василиса Володина не теряет времени даром даже в отпуске в Греции, посещая места, в той или иной мере связанные с ее профессией. И как астролог, она не могла не посетить знаменитую пещеру Зевса на Крите.

Избежать этой участи не удалось ни ее супругу Сергею, ни четырехлетнему сыну Вячеславу. И это несмотря на то, что подъем и спуск в пещеру Зевса далеко не прост. Местные экскурсоводы настоятельно не советуют посещать ее людям с проблемами ног, а также малышам. Впрочем, если очень хочется, можно взять в аренду ослика, который отвезет туда-обратно. Возможно, так и поступили родители Вячеслава. Телеведущая опубликовала фото, где видно, что мальчик остался доволен посещением пещеры Зевса.

Володина тоже оставила восторженный отзыв на своей странице в Instagram, заметив, что это было волшебное зрелище, которое «завораживает своей таинственностью». По ее словам, она ровно то же самое чувствует, когда готовится к консультации и изучает натальную карту человека.

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«Давай поженимся!»астрологВасилиса Володина

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Василиса Володина отвела мужа и маленького сына в пещеру Зевса
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