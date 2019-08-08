ЗВЕЗДЫ

Собчак и Богомолов флиртовали на премьере фильма Тарантино

Влюбленные пришли на показ по отдельности, но сели в зале вместе.

Собчак и Богомолов флиртовали на премьере фильма Тарантино
Ксения Собчак и Тарантино. фото: instagram.com/xenia_sobchak/

6 августа в Москву приехал Квентин Тарантино. Культовый американский режиссер лично решил представить свой девятый фильм «Однажды в Голливуде» российскому зрителю. Он успел погулять по столице, побывать на Красной площади и пообщаться с прессой. Гость рассказал, как ему удалось снять Брэда Питта и Леонардо Ди Каприо в одной картине, а также назвал свой любимый русский фильм.

7 августа в киноцентре «Октябрь» было настоящее столпотворение. Посмотреть работу Квентина пришли такие звезды, как Ингеборга Дапкунайте, Алена Водонаева, Павел Табаков, Любовь Аксенова, Регина Тодоренко и другие известные персоны. Появился на мероприятии и Александр Петров. Он сделал вид, что не знает Стасю Милославскую, хотя об их романе стало известно несколько недель назад. За весь вечер они друг к другу так и не подошли.

А Ксения Собчак вернулась из отпуска, чтобы пообщаться с Тарантино. Она пришла одна, но позже в зале появился и ее возлюбленный, режиссер Константин Богомолов. Они флиртовали на публике, а затем сели вместе. Это происходило на глазах корреспондентов Teleprogramma.pro. К слову, потом Собчак пообщалась с Квентином и даже сделала с ним фото на память. Поклонники заметили, что у них были приколоты микрофоны. Теперь они уверены, что Ксения вновь сняла режиссера в своем шоу «Осторожно, Собчак!».

Собчак на премьере Тарантино. фото
КСЕНИЯ СОБЧАК НА ПРЕМЬЕРЕ ФИЛЬМА «ОДНАЖДЫ В… ГОЛЛИВУДЕ». ФОТО: БРАГИНА ЛИКА

Добавим, что многие зрители остались в восторге от работы американца. Регина Тодоренко призналась, что мечтает сняться в его фильме. «Тарантино — великий режиссер, и я мечтаю, чтобы он снял не то что мои ноги, а хотя бы ноготь!», — заявила она. А режиссер Юрий Быков не стал скрывать, что хотел бы поработать с Ди Каприо или Питтом. «Жаль, что я никогда не доживу до того момента, чтобы поработать хоть с одним из них», — посетовал мужчина.

Звезда «Кухни» Дмитрий Тарасов открыто заявил, что он лучше будет работать с российскими режиссерами. По словам актера, он мечтает сняться в историческом блокбастере, но в ближайшие дни у него намечен отпуск с семьей. Три года назад Дмитрий стал отцом. На свет появилась его дочка. «Кстати, Таисия научилась говорить слово „папа“, и это такая радость! А вот первое ее слово было — дрель!» — похвастался он. Читайте другие подробности премьеры «Однажды в Голливуде» в нашей большой колонке. 

А вы уже посмотрели новый фильм Тарантино?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

"Однажды в Голливуде"Квентин ТарантиноКонстантин БогомоловКсения Собчак

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Собчак и Богомолов флиртовали на премьере фильма Тарантино
Интересно?
Поделись с друзьями: