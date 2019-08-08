Собчак и Богомолов флиртовали на премьере фильма Тарантино

6 августа в Москву приехал Квентин Тарантино. Культовый американский режиссер лично решил представить свой девятый фильм «Однажды в Голливуде» российскому зрителю. Он успел погулять по столице, побывать на Красной площади и пообщаться с прессой. Гость рассказал, как ему удалось снять Брэда Питта и Леонардо Ди Каприо в одной картине, а также назвал свой любимый русский фильм.

7 августа в киноцентре «Октябрь» было настоящее столпотворение. Посмотреть работу Квентина пришли такие звезды, как Ингеборга Дапкунайте, Алена Водонаева, Павел Табаков, Любовь Аксенова, Регина Тодоренко и другие известные персоны. Появился на мероприятии и Александр Петров. Он сделал вид, что не знает Стасю Милославскую, хотя об их романе стало известно несколько недель назад. За весь вечер они друг к другу так и не подошли.

А Ксения Собчак вернулась из отпуска, чтобы пообщаться с Тарантино. Она пришла одна, но позже в зале появился и ее возлюбленный, режиссер Константин Богомолов. Они флиртовали на публике, а затем сели вместе. Это происходило на глазах корреспондентов Teleprogramma.pro. К слову, потом Собчак пообщалась с Квентином и даже сделала с ним фото на память. Поклонники заметили, что у них были приколоты микрофоны. Теперь они уверены, что Ксения вновь сняла режиссера в своем шоу «Осторожно, Собчак!».

Добавим, что многие зрители остались в восторге от работы американца. Регина Тодоренко призналась, что мечтает сняться в его фильме. «Тарантино — великий режиссер, и я мечтаю, чтобы он снял не то что мои ноги, а хотя бы ноготь!», — заявила она. А режиссер Юрий Быков не стал скрывать, что хотел бы поработать с Ди Каприо или Питтом. «Жаль, что я никогда не доживу до того момента, чтобы поработать хоть с одним из них», — посетовал мужчина.

Звезда «Кухни» Дмитрий Тарасов открыто заявил, что он лучше будет работать с российскими режиссерами. По словам актера, он мечтает сняться в историческом блокбастере, но в ближайшие дни у него намечен отпуск с семьей. Три года назад Дмитрий стал отцом. На свет появилась его дочка. «Кстати, Таисия научилась говорить слово „папа“, и это такая радость! А вот первое ее слово было — дрель!» — похвастался он. Читайте другие подробности премьеры «Однажды в Голливуде» в нашей большой колонке.

А вы уже посмотрели новый фильм Тарантино?