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«Было очень тяжело»: Садальский напился, узнав о гибели Доренко

Артист почти три месяца воздерживался от алкоголя, но в свой день рождения он, возможно, вернется к вредной привычке.

«Было очень тяжело»: Садальский напился, узнав о гибели Доренко
Станислав Садальский. фото: globallookpress.com

Станислав Садальский 8 августа празднует день рождения. Несмотря на зрелый возраст, артист ведет соцсети и всегда находится в гуще событий. Он регулярно делится своими размышлениями и комментирует острые темы. Не так давно актер призвал ценить своих родителей. Придя домой, он понял, что очень грустно, когда тебя никто не ждет. Teleprogramma.pro связалась с именинником и узнала, как он отпразднует 68-летие.

По словам Садальского, утром он уедет в Сочи вместе с коллегой Татьяной Васильевой. У них совместный спектакль «Голая правда». Актер признался, что день рождения для него настоящая мука, поэтому он каждый раз просит друзей не говорить о нем. В соцсети Станислав обмолвился, что собирается выпить в знаменательный день. Как оказалось, он воздерживался от алкоголя три месяца. По словам артиста, он сильно напился, когда погиб Сергей Доренко. Журналист разбился на мотоцикле 9 мая. После этого врачи запретили Садальскому выпивать.

«Для меня это было очень тяжело… Я очень сильно надрался и очень плохо себя стал чувствовать. И врачи мне запретили. Я на следующий день пошел в госпиталь, и они мне сказали — нет. И я не уверен, что начну 8-го пить. Не пить — так же прекрасно, как пить. Скучновато немного, но неплохо», — пояснил актер.

К слову, недавно он попытался приобщиться к спорту, но эта попытка оказалась неудачной. Мужчина просто не может заставить себя ходить на тренировки в зал и бассейн. Он даже попросил подписчиков, чтобы они его замотивировали. Нашим корреспондентам Садальский признался, что не любит спорт, а также поведал, кто из молодых актеров произвел на него хорошее впечатление. Об этом читайте в большой колонке Teleprogramma.pro.

А вам нравятся работы Садальского в кино и на сцене? 

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вредные привычкидень рожденияСтанислав Садальский

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«Было очень тяжело»: Садальский напился, узнав о гибели Доренко
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