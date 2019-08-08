Шейк в неоновом бикини отметилась на Ибице с дочерью и мамой

Ирина Шейк этим летом, кажется, сделала двойной упор на работу. Она то и дело снимается в различных проектах: недавно модель украсила обложку испанского Vogue вместе с Адрианой Лимой, а ранее она стала главной героиней рекламной кампании Mosсhino. Кажется, что так девушка хочет отвлечься от проблем. Уже третий месяц ходят слухи, что русская красавица рассталась с Брэдли Купером.

Пара всегда держала свою личную жизнь за семью замками, поэтому и сейчас они хранят молчание. Поклонники уже не сомневаются, что Шейк и Купер расстались. Актер приезжает в Нью-Йорк только, чтобы повидаться с дочкой Леей. По некоторым данным, актеру и модели удалось договориться о совместной опеке. Этим летом у Ирины гостила мама Ольга Шайхлисламова, а в августе они вместе отправились отдыхать на Ибицу.

Папарацци запечатлели звезду на роскошной яхте. Она была облачена в модный неоновый купальник, подчеркнувший ее стройную фигуру, а также в сетчатое платье и панамку. Шею украшали золотые цепочки. Модель держала за руку наследницу, которую нарядила в стильный купальник от Burberry. Мама Ирины была рядом. Она предпочла не оголяться, оставшись в черных брюках с белыми полосками, майке в тон и легкой рубашке.

Шейк то купалась, то отдыхала в тени. Лея не отходила от мамы, вместе с ней плескаясь в воде, а потом греясь на солнце. Обычно в перерывах между рабочими проектами модель старается проводить время с дочерью. Похоже, что на этот раз у нее освободилось несколько дней, раз она покинула Нью-Йорк с семьей. По данным инсайдеров, сердце девушки уже не свободно. Якобы она ходила на свидание с экс-мужем Дженнифер Энистон Джастином Теру и между ними пробежала искра, но подтверждений этому пока нет.

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