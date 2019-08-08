ЗВЕЗДЫ

«Не пил»: Максим Виторган ушел в отрыв на отдыхе в Греции

Актер станцевал на барной стойке и показал обнаженный торс.

«Не пил»: Максим Виторган ушел в отрыв на отдыхе в Греции
Максим Виторган. Фото GLOBALLOOKPRESS

Виторган отлично проводит время в Греции, куда отправился с актрисой Нино Нинидзе. Максим опубликовал видео в сторис в Инстаграм, на котором танцует на барной стойке. Под общий смех актер кричит «Москва, встречай!» и зажигает под песню о свободе группы «ДДТ».

Максим Виторган
Максим Виторган, кадр из сторис в Инстаграм

В следующем сторис Виторган предстает с обнаженным торсом и желает подписчикам доброго утра. Нино Нинидзе опубликовала сторис с этой же яхты, в котором показала прекрасный вид на скалы и море. К слову, точно такой же красочный пейзаж появился в публикации у Максима.

Судя по всему, отношения актеров перестали быть секретом. Накануне Виторган выложил фотографию с девушкой, и фолловеры сразу узнали Нино по силуэту.

Слухи о романе 46-летнего Максима Виторгана и 28-летней Нино Нинидзе появились летом. Сначала актриса их опровергла, но пару все чаще стали видеть вместе. Их отдых в Греции убедил всех в том, что близкие отношения между звездами есть и Максим окончательно пережил развод с Ксенией Собчак.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

ГрецияКсения Собчак и Максим ВиторганМаксим ВиторганНино Нинидзе

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Не пил»: Максим Виторган ушел в отрыв на отдыхе в Греции
Интересно?
Поделись с друзьями: