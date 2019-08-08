«Не пил»: Максим Виторган ушел в отрыв на отдыхе в Греции

Виторган отлично проводит время в Греции, куда отправился с актрисой Нино Нинидзе. Максим опубликовал видео в сторис в Инстаграм, на котором танцует на барной стойке. Под общий смех актер кричит «Москва, встречай!» и зажигает под песню о свободе группы «ДДТ».

В следующем сторис Виторган предстает с обнаженным торсом и желает подписчикам доброго утра. Нино Нинидзе опубликовала сторис с этой же яхты, в котором показала прекрасный вид на скалы и море. К слову, точно такой же красочный пейзаж появился в публикации у Максима.

Судя по всему, отношения актеров перестали быть секретом. Накануне Виторган выложил фотографию с девушкой, и фолловеры сразу узнали Нино по силуэту. больше по теме Встреча рассвета: Виторган поделился романтичным фото с НинидзеАктер отдыхает с новой возлюбленной в Греции.

Слухи о романе 46-летнего Максима Виторгана и 28-летней Нино Нинидзе появились летом. Сначала актриса их опровергла, но пару все чаще стали видеть вместе. Их отдых в Греции убедил всех в том, что близкие отношения между звездами есть и Максим окончательно пережил развод с Ксенией Собчак.