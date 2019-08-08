Кожевникова показала подросших сыновей и их первый улов

Мария Кожевникова показала своих подросших сыновей: 5-летнего Ивана, 4-летнего Максима и младшего Василия, которому в конце июля исполнилось 2 года. Во главе с отцом семейства, бизнесменом Евгением Васильевым, мальчики и Мария побывали на отдыхе в Подмосковье, где наследники учились ловить рыбу.

На своей странице в Instagram Мария опубликовала фото и видео, демонстрирующие первые успехи сыновей на поприще рыбалки. Как и положено, сначала больших успехов добивался старший, Иван, но затем его догнал средний, Максим. Самый маленький пока удочку взять в руки не рискнул, но с восторгом наблюдал за рыбалкой старших.

«В общем, я — гордая мать, сегодня мои 5-и 4-летка заработали ужин сами! Вот это я понимаю — мужики!» — подписала видеокадры Мария.

Сама Мария в кадре не появляется также, как и муж актрисы, но слышны их голоса. Родители заботливо сопровождают сыновей на их первой в жизни рыбалке.

Напомним, Мария и Евгений поженились в 2013 году и обвенчались в Свято-Николаевском соборе Ниццы. Через год Мария стала матерью.