Ушла в отпуск: Высоцкая заговорила об искусстве собирать чемоданы

Пока многие звезды этим летом отдыхали, Юлия Высоцкая много работала и поэтому не могла себе позволить отправиться в путешествие. Она лишь публиковала фото прежних лет с отдыха и признавалась, как сильно скучает по солнышку и морю. Наконец, мечты сбываются. Юля сделала публикацию на своей странице в Instagram, которая недвусмысленно свидетельствует о начале долгожданного отпуска для актрисы. На снимке она едет в машине в аэропорт.

В комментариях Юлия говорит о том, что «собирать чемоданы — это искусство», потому что, по мнению актрисы, нужно не только все аккуратно сложить, но и угадать погоду. Если свитер и ветровка в чемодане, жди жару, а если не забыла новый купальник, то дадут о себе знать непогода и ливни.

Подписчики поинтересовались, куда именно предпочла отправиться на отдых Юлия, однако пока Высоцкая хранит молчание. Ранее актриса публиковала снимки, сделанные в Италии, где у Кончаловских есть недвижимость. Она не раз признавалась в любви к этой стране, поэтому не исключено, что вскоре звезда поделится фото, сделанными во время итальянских каникул.