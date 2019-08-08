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Ушла в отпуск: Высоцкая заговорила об искусстве собирать чемоданы

Юлия призналась, что опасается на отдыхе плохой погоды.

Ушла в отпуск: Высоцкая заговорила об искусстве собирать чемоданы
Юлия Высоцкая/instagram.com/juliavysotskayaofficial/

Пока многие звезды этим летом отдыхали, Юлия Высоцкая много работала и поэтому не могла себе позволить отправиться в путешествие. Она лишь публиковала фото прежних лет с отдыха и признавалась, как сильно скучает по солнышку и морю. Наконец, мечты сбываются. Юля сделала публикацию на своей странице в Instagram, которая недвусмысленно свидетельствует о начале долгожданного отпуска для актрисы. На снимке она едет в машине в аэропорт.

В комментариях Юлия говорит о том, что «собирать чемоданы — это искусство», потому что, по мнению актрисы, нужно не только все аккуратно сложить, но и угадать погоду. Если свитер и ветровка в чемодане, жди жару, а если не забыла новый купальник, то дадут о себе знать непогода и ливни.

Подписчики поинтересовались, куда именно предпочла отправиться на отдых Юлия, однако пока Высоцкая хранит молчание. Ранее актриса публиковала снимки, сделанные в Италии, где у Кончаловских есть недвижимость. Она не раз признавалась в любви к этой стране, поэтому не исключено, что вскоре звезда поделится фото, сделанными во время итальянских каникул.

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Андрей КончаловскийзвездаЮлия Высоцкая

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Ушла в отпуск: Высоцкая заговорила об искусстве собирать чемоданы
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