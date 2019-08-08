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Помощница Петросяна назвала сценарий фильма «Юморист» «дохлым»

Татьяна раскритиковала фильм с Аграновичем в главной роли.

Помощница Петросяна назвала сценарий фильма «Юморист» «дохлым»
Татьяна Брухунова. ФОТО: INSTAGRAM.COM/BRUHUNOVA/

Фильм «Юморист» — режиссерский дебют Михаила Идова — вышел на экраны 1 марта. В центре сюжета обласканный властью, успешный и состоявшийся юморист Борис Аркадьев. Однако, артист терзается из-за несвободы внутренней и внешней. Прототипа у главного героя, которого сыграл Алексей Агранович, нет, это образ собирательный.

Недавно картину посмотрела помощница и, по слухам, возлюбленная российского юмориста Евгения Петросяна. И вердикт дамы, который она вынесла в сторис своего Instagram был суров.

«Не спалось. Посмотрела фильм «Юморист». Редкая глупость. Очень жаль. Хорошие актеры. Дохлый сценарий», — написала она.

Кадр из сторис Instagram Татьяны Брухурновой
Кадр из сторис Instagram Татьяны Брухурновой

Напомним, в августе Татьяна отдыхает в Ялте. Оттуда не так давно она рассуждала о том, как мужчины ведут себя со своими спутницами в магазинах. Брухунова уверена, что спутник всегда должен хвалить выбор своей даме, а не навязывать мнение.

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Евгений Петросянновый фильмпомощница ПетросянаТатьяна Брухунова

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Помощница Петросяна назвала сценарий фильма «Юморист» «дохлым»
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