Помощница Петросяна назвала сценарий фильма «Юморист» «дохлым»

Фильм «Юморист» — режиссерский дебют Михаила Идова — вышел на экраны 1 марта. В центре сюжета обласканный властью, успешный и состоявшийся юморист Борис Аркадьев. Однако, артист терзается из-за несвободы внутренней и внешней. Прототипа у главного героя, которого сыграл Алексей Агранович, нет, это образ собирательный.

Недавно картину посмотрела помощница и, по слухам, возлюбленная российского юмориста Евгения Петросяна. И вердикт дамы, который она вынесла в сторис своего Instagram был суров.

«Не спалось. Посмотрела фильм «Юморист». Редкая глупость. Очень жаль. Хорошие актеры. Дохлый сценарий», — написала она.

Напомним, в августе Татьяна отдыхает в Ялте. Оттуда не так давно она рассуждала о том, как мужчины ведут себя со своими спутницами в магазинах. Брухунова уверена, что спутник всегда должен хвалить выбор своей даме, а не навязывать мнение.