Волочкова устроила шоу со шпагатами для гостей отеля в Греции

После того, как Анастасия Волочкова радовала своих подписчиков Instagram разнообразными купальниками и знаменитыми шпагатами в самых экстремальных местах, настала очередь других гостей отеля.

«Просто так решила подарить гостям нашего отеля мой мастер-класс и теплую встречу. Спасибо всем, кто пришел! Под песню моей Ариши «Молитва о маме» это было трогательно», — подписала видео Анастасия Волочкова.

На кадрах бывшая балерина принялась выполнять махи ногами в разные стороны. Потом артистка решила продемонстрировать фирменную растяжку. Для этого Анастасии потребовалась помощь мужчины — его использовали вместо станка. И потом она показала вертикальный шпагат. Виртуальная аудитория в Сети засыпала бы звезду комментариями, а реальная – что-то бурно обсуждала, снимая Волочкову на телефоны.

Напомним, немного раньше Анастасия поделилась селфи, сделанным перед зеркалом. Так что самой широкой общественности был представлен небольшой беспорядок в номере звезды.