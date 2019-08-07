Наступает на пятки сестре: младшая Бузова вновь расширила бизнес

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Анна Бузова, более известная, как младшая сестра ведущей телестройки Ольги Бузовой, вновь расширила свой бизнес. Предпринимательница практически наступает на пятки своей звездной родственнице.

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На этот раз Анна объявила о продаже модных сумок в своем шоу-руме. Его 30-летняя бизнес-леди открыла год назад как магазин стильной обуви и сейчас доросла до расширения бренда. Девушка также содержит салон красоты и ведет совместный проект с сестрой по продаже бижутерии.

Наступила на пятки своей 32-летней сестры Анна и в творчестве – недавно она записала песню, создав вокруг себя очередную порцию шумихи. Публика разделилась на два лагеря: первая половина восторженно приняла новый проект девушки, а вторая ужаснулась, дескать одной Бузовой на нашей эстраде вполне достаточно. Был ли этот ход чистым порывом девушки или так проявилось типичное желание насолить сестре, доподлинно неизвестно. Однако тот факт, что родственницы находятся в натянутых отношениях не может не бросаться в глаза.

На пост Анны в Instagram о расширении бизнеса, Ольга тоже никак не отреагировала.