Донателла Версаче купила виллу за 350 млн рублей с 20-ю спальнями

Модельер Донателла Версаче недавно обзавелась роскошной недвижимостью. Она приобрела историческую виллу. Дом располагается на озере на севере Италии. Стоимость виллы – 350 миллионов рублей, пишет «РБК».

Одно из достоинств исторический виллы – белый камин. На нем остались подписи таких личностей, как Томас Манн и Эрнест Хемингуэй.

Особняк потрясает не только ценой, но и размерами. Его территория растянулась примерно на 1,4 тысячи квадратных метров. В здании могут с легкостью разместиться несколько десятков гостей, так как на вилле имеются 20 спален и 12 ванных комнат. На прилегающей территории есть вся сопутствующая инфраструктура: бассейн, гаражи, футбольное поле и другие объекты.

Добавим, ранее в историческом здании «жил» отель. Среди его постояльцев были знаменитые люди, например, Уолт Дисней.

Особняк располагается рядом с домом, которым ранее владел покойный брат модельера Джанни Версаче. Он погиб в конце прошлого столетия.