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Курортный стиль: Подкаминская появилась на отдыхе в трендовом комбинезоне

Звезда российских сериалов отдыхает в пятизвездочном отеле на Крите.

Курортный стиль: Подкаминская появилась на отдыхе в трендовом комбинезоне
Елена Подкаминская/globallookpress.com

Всего неделю назад актриса Елена Подкаминская завершила работу над вторым сезоном проекта «ИП Пирогова». И вот она уже выкладывает свежие фотографии с моря в своем микроблоге. Звезда российского кино радует поклонников улыбками, отличной фигурой и трендовыми нарядами.

На одном из последних видео в Instagram 40-летняя любимица публики предстает в кадре в коротком белом комбинезоне. Замок сзади кокетливо слегка расстегнут. Елена кружится у моря, демонстрируя отличную физическую форму. В последнее время актриса заметно похудела и похорошела, поэтому в своем стиле предпочитает «мини», чтобы демонстрировать стройные ноги.

На фестивале «Кинотавр», который проходил в июне, звезда «Кухни» тоже появлялась в белом наряде с кружевами. Тогда это было платье-макси с прозрачными вставками.

Ранее мы писали, что у актрисы есть две дочери: 8-летняя Полина и 2-летняя Ева. Девочки рождены от разных мужей. Первая – от бизнесмена Александра Пляцевого, вторая – от Дениса Гущина. Ее Каминская рожала дома вместе с супругом.

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«Кухня»Елена Подкаминскаязвезда сериалановые сериалыновый телесериал

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Курортный стиль: Подкаминская появилась на отдыхе в трендовом комбинезоне
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