Шнуров похвастался пойманной рыбой на Мальдивах

Какой кумир, такие и поклонники: подписчики Шнурова в Instagram блеснули юмором в ответ на шутливый пост любимого музыканта.

Рокер выложил фото, где он рыбачит на яхте. Действие происходит не где-нибудь, а на Мальдивах. В руках морячка (а именно так называла Шнурова в своем стихотворении Собчак) – внушительная рыба.

Снимок сопровождает четверостишие:

«Радость есть в простых вещах:

В пиве, в бабах, в рыбах.

Хорошо поймать леща

Даже на Мальдивах».

Пиво, бабы и даже лещ на фото замечены не были. Один из подписчиков опознал в добыче знаменитого матершинника хищную рыбу триггера, которая способна разжевать даже кораллы. Другой юморной подписчик написал: «Даже у леща есть фотка со Шнуровым, а у меня нет».

Заметим, что в предыдущем посте Сергея Шнурова подписчики тоже соревновались с ним в остроумии. На фото музыкант запечатлелся в бассейне, раскинув в воде руки в виде креста. Текст под снимком следующий: «Ты как Иисус». Подписчики тут же подхватили волну и стали писать: «Поезд с православными активистами прибывает на станцию «Шнуровская», «Опять превращаете воду в вино?» и т.д. Правда не всем эта тема понравилась, часть читателей микроблога певца попросила его не затрагивать темы веры и религии.