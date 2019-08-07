Борис Корчевников попал в ДТП после именин

37-летний Борис Корчевников на днях отметил именины. В честь важного дня он вместе с друзьями отправился в Пятницкую Церковь в Старице. Компанию ведущему составили журналист Роман Голованов и священник Павел Островский. Корчевников с друзьями причастились, вкусно пообедали и в прекрасном настроении поехали обратно.

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Однако на дороге произошел неприятный инцидент. Машина сбила косулю, которая неожиданно выскочила на проезжую часть. За рулем авто находился Павел Островский. К счастью, все обошлось. Никто из тех, кто был в машине, травм не получил.

«Увы, разбита машина отца Павла. Но все живы. Помолитесь за батюшку. У него теперь много хлопот», — написал в социальной сети Роман.

Этот инцидент заставил не на шутку поволноваться поклонников Бориса Корчевникова, которые и без того сильно переживают за его здоровье.

Ранее телеведущий перенес серьезную операцию по удалению опухоли. В одном из выпусков программы «Судьба человека» он упоминал, что недавно вновь прошел лечение, во время которого набрал вес.

Из-за лишних килограммов Бориса не раз осуждали, но на все замечания хейтеров журналист реагировал с улыбкой.