Стрейзанд показала тайные репетиции с Арианой Гранде

То, что 77-летняя Барбра Стрейзанд и 26-летняя Ариана Гранде собираются выступить в одном шоу Sweetener не знал практически никто из поклонников. Свои репетиции певицы называли «тайными» и только позже выложили фотографии в Сеть.

Вокалистки выступили в Чикаго, исполнив дуэтом композицию No More Tears. Любопытно, что в 1979 эту же песню Стрейзанд пела с Донной Саммер. И вот теперь на ее место пришла молодая и талантливая Ариана Гранде. Видео с концерта она выложила в свой Twitter, сопроводив его текстом, что это было лучшим выступлением за всю ее жизнь. В кадре видно, что публику просто разрывает от нахлынувших эмоций.

Чуть позже и Барбра Стрейзанд поделилась своими впечатлениями о концерте. В своем Instagram она поблагодарила обладательницу «Грэмми», назвав ее «секретным гостем» концерта.

Напомним, ранее мы писали о странном поступке оскороносной певицы. Барбра Стрейзанд клонировала свою любимую собаку, а появившихся на свет щенят она сводила на могилу их матери.