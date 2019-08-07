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Стрейзанд показала тайные репетиции с Арианой Гранде

Их совместное выступление в Чикаго стало полнейшим сюрпризом для публики.

Стрейзанд показала тайные репетиции с Арианой Гранде
Барбра Стрейзанд/globallookpress.com

То, что 77-летняя Барбра Стрейзанд и 26-летняя Ариана Гранде собираются выступить в одном шоу Sweetener не знал практически никто из поклонников. Свои репетиции певицы называли «тайными» и только позже выложили фотографии в Сеть.

Вокалистки выступили в Чикаго, исполнив дуэтом композицию No More Tears. Любопытно, что в 1979 эту же песню Стрейзанд пела с Донной Саммер. И вот теперь на ее место пришла молодая и талантливая Ариана Гранде. Видео с концерта она выложила в свой Twitter, сопроводив его текстом, что это было лучшим выступлением за всю ее жизнь. В кадре видно, что публику просто разрывает от нахлынувших эмоций.

Чуть позже и Барбра Стрейзанд поделилась своими впечатлениями о концерте. В своем Instagram она поблагодарила обладательницу «Грэмми», назвав ее «секретным гостем» концерта.

Напомним, ранее мы писали о странном поступке оскороносной певицы. Барбра Стрейзанд клонировала свою любимую собаку, а появившихся на свет щенят она сводила на могилу их матери.

 

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"Оскар"Ариана ГрандеБарбара СтрейзандБарбра Стрейзандпевица

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Стрейзанд показала тайные репетиции с Арианой Гранде
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