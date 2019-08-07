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Летучая продемонстрировала подтянутую фигуру в мини-бикини на Мальдивах

Телеведущая наслаждается отдыхом с мамой Людмилой Александровной.

Летучая продемонстрировала подтянутую фигуру в мини-бикини на Мальдивах
Елена Летучая. фото: globallookpress.com

Елена Летучая привыкла жить в режиме «non stop». Телеведущая успевает сниматься в различных проектах, путешествовать с мужем по разным странам и посещать светские мероприятия. Несколько лет назад девушка стала совершать меньше перелетов по рекомендации врачей, но со временем вновь стала совершать поездки почти каждый месяц.

Так в первых числах августа она приняла участие в фотосессии, посетила концерт Дженнифер Лопес в Москве и потом отправилась в отпуск.

Обычно Елена и ее супруг Юрий Анашенков отдыхают в экзотических местах. Например, зимой они побывали на Галапагосских островах, где повстречали множество редких животных. На этот раз телеведущая предпочла провести время в спокойствии на излюбленном курорте знаменитостей — Мальдивах. Компанию ей составляет мама Людмила Александровна. В соцсети Летучая первым делом опубликовала ролик, на котором она запечатлена в мини-бикини своего любимого черного цвета.

Наряд подчеркнул стройную и подтянутую фигуру знаменитости. Она сидела спиной к камере, похваставшись женственным изгибом спины и упругими ягодицами. «Вот так и начался день», — написала Елена.

Поклонники восхитились тому, как телеведущая выглядит в 40 лет. «Невероятно красиво, а вы затмеваете разум Елена», «Как хороша», «Какая шикарная фигура», «Формы, я вам скажу, это что-то», «Русалка», — прокомментировали пост подписчики.

Позже Елена поделилась еще одним видео. На этот раз она показала, как гуляет по острову в белоснежном топе и мини-юбке. Летящей походкой девушка прошлась по песчаной тропинке среди пальм. По словам телеведущей, остров маленький, но уютный. Там есть спа, бар прямо в океане, а также несколько ресторанов.

Летучая с мамой. фото
Летучая с мамой. Фото: instagram.com/elenapegas/

Как вам фигура Летучей в бикини?

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Летучая продемонстрировала подтянутую фигуру в мини-бикини на Мальдивах
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