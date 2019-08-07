Вербер советовала Фриске лечиться от рака в США, но певица не послушала

Внезапная смерть Аллы Вербер потрясла не только тех, кто знал эту женщину, но и тех, кто далек от мира моды. Оказалось, бизнес-леди смогла победить рак, она до последнего рассказывала, что это заслуга американских врачей.

Отправиться в тот же госпиталь Вербер советовала и Жанне Фриске. В то время певица только начинала бороться с раком. Об этом случае рассказала Екатерина Штерн, детский фотограф, которая была дружна со звездой.

Когда Екатерина Штерн узнала о том, что у ее подруги Жанны Фриске обнаружили злокачественную опухоль, она обратилась к Алле Вербер. Они обе имели недвижимость в Торонто, а также общих друзей и знакомых. А еще Алла на тот момент сумела побороть онкологическое заболевание.

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«Когда я засыпала Аллу вопросами «Где могут помочь?», «Что делать?», « Куда обращаться?», Алла в твердой форме ответила — только Нью Йорк, только Sloan Memorial. Однако меня убил ответ мужчинки моей подруги: «Мне далеко будет летать к сыну!». И мне было откровенно не по себе, когда через некоторое время Алла, узнав что Жанна так в клинику не поехала, просила передать ему, что «летать ему скоро будет не к кому». И она оказалась права. Ведь хоть почти год спустя они всё-таки полетели именно в этот госпиталь, было уже слишком поздно», — откровенно призналась Екатерина.

Этот пост Штерн стал ее своеобразной прощальной речью в память об Алле Вербер.

«Спасибо, Алла, за мудрость, за честность, за искренность. Спасибо за недолгое, но запоминающееся навсегда общение. Спасибо за вклад в других!» — этими словами завершила свою публикацию Екатерина.