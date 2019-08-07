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Как две капли: Лобода показала свадебное фото сестры

Родственница артистки вышла замуж в июне. Торжество было организовано в Киеве.

Как две капли: Лобода показала свадебное фото сестры
Светлана Лобода. фото: instagram.com/lobodaofficial/

Светлана Лобода этим летом совмещает работу и отдых. Она гастролирует, а в свободное от репетиций и концертов время певица гуляет с дочками и веселится с друзьями. Оказываясь в теплых странах артистка успевает позагорать и поплавать в бассейне. Почти каждую свободную минуту она посвящает восьмилетней наследнице Ангелине. Именно вместе с ней в июне звезда погуляла на свадьбе своей сестры Ксении.

Торжество состоялось в Киеве. Сначала влюбленные расписались в ЗАГСе, а потом устроили пышный праздник. Лобода была неотразима в черном мини-платье со стразами. Образ она дополнила жемчужным ожерельем. Ей даже посчастливилось поймать букет невесты. К слову, главная виновница торжества блистала в пышном белоснежном платье. Свадебным снимком своей сестры Светлана поделилась в августе. Она обратилась к своей родственнице.

«Жизнь. Она такая… Будь счастлива, моя малышка Ксю и пусть это длится как можно дольше…» — написала певица.

Поклонники отметили, что Лобода так сильно похожа на Ксению, что многие приняли девушку за певицу. «Как вы с сестрой похожи на этом фото», «А я уже испугался, думал вы», «Ой, как глазками на вас похожа», «Ой, какая красоточка, глаза не отвести», «Я подумала, что это вы с темным цветом волос», — прокомментировали пост подписчики.

Многих также насторожили слова Светланы. Они уловили нотки грусти в ее фразе. Поклонники считают, что певица словно намекнула, что счастье не вечно. Напомним, что имя отца своей младшей дочери Тильды она хранит в тайне. Ходят слухи, что им является немецкий музыкант Тилль Линдеманн. Ко всему прочему, Лобода постоянно подогревает слухи о романе с ним.

А как вы считаете, Лобода похожа с сестрой?

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Как две капли: Лобода показала свадебное фото сестры
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