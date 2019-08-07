Тодоренко перестала скрывать лицо восьмимесячного сына

29-летняя ведущая Регина Тодоренко все свое время старается уделять сыну Михаилу (домашние называют его Майклом). Она и ее супруг, Влад Топалов, впервые стали родителями в прошлом году.

Как и многие звезды отечественного шоу-бизнеса, влюбленные решили скрыть ребенка от посторонних глаз. Конечно, в блогах звездная пара часто делилась моментами в воспитании наследника и фотографиями с ним. Правда, на снимках они специально не показывали лицо малыша.

Так было до недавнего времени. Накануне в Сети появилось фото Регины с сыном. На семейном снимке Михаил радостно смотрит в камеру и улыбается. Фотосессию организовали в рамках рекламной кампании памперсов.

Напомним, Тодоренко после рождения ребенка не стала засиживаться в декрете. Чтобы не расставаться с Мишей, она часто берет его с собой – на съемки в студию и на большие мероприятия.

Для этого ведущая даже оборудовала в своей гримерке кроватку для мальчика. Знаменитость не раз говорила, что обожает наблюдать за сыном. И, по ее словам, Михаил со временем все больше становится похож на отца.