ЗВЕЗДЫ

Тодоренко перестала скрывать лицо восьмимесячного сына

Накануне состоялась фотосессия, где компанию звездной маме составил наследник.

Тодоренко перестала скрывать лицо восьмимесячного сына
Регина Тодоренко Фото: EAST NEWS

29-летняя ведущая Регина Тодоренко все свое время старается уделять сыну Михаилу (домашние называют его Майклом). Она и ее супруг, Влад Топалов, впервые стали родителями в прошлом году.

Как и многие звезды отечественного шоу-бизнеса, влюбленные решили скрыть ребенка от посторонних глаз. Конечно, в блогах звездная пара часто делилась моментами в воспитании наследника и фотографиями с ним. Правда, на снимках они специально не показывали лицо малыша.

Так было до недавнего времени. Накануне в Сети появилось фото Регины с сыном. На семейном снимке Михаил радостно смотрит в камеру и улыбается. Фотосессию организовали в рамках рекламной кампании памперсов.

Напомним, Тодоренко после рождения ребенка не стала засиживаться в декрете. Чтобы не расставаться с Мишей, она часто берет его с собой – на съемки в студию и на большие мероприятия.

Для этого ведущая даже оборудовала в своей гримерке кроватку для мальчика. Знаменитость не раз говорила, что обожает наблюдать за сыном. И, по ее словам, Михаил со временем все больше становится похож на отца.

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Тодоренко перестала скрывать лицо восьмимесячного сына
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