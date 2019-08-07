Цитата без кавычек: Бузову поймали на плагиате в соцсети

Ольга Бузова обожает подписывать фото в Instagram звучными фразами. Часть из них лежит в свободном доступе в Интернете и уже давно потеряла своих авторов. Видимо, такая ситуация произошла и с цитатой из повести «Детство» Льва Николаевича Толстого: «У меня нет всего, что я люблю. Но я люблю все, что у меня есть».

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Именно этими словами Бузова решила украсить свой пост, где она картинно стоит с огромным букетом белых роз от некоего поклонника. Увы, она тут же нарвалась на нелестный комментарий. Девушка по имени Ольга Кудряшова написала: «Бузова, если ты кого цитируешь, то пиши пожалуйста автора! Иначе люди принимают эти умные мысли за твои. «У меня нет всего, что я люблю….» — это слова Л. Н. Толстого».

Некоторым подписчикам также порядком надоела однотипность постов певицы. «Бабе 30, а она все медведей собирает и с цветочками фотается», — написала, к примеру, ее подписчица Нелли Мухортова.

Впрочем, у Ольги остались и верные поклонники, которые ничего предосудительного в фотопослании телезвезды не увидели, они прокомментировали: «Красивая такая, нежная фотка», «Прическа очень красивая», «Оля, ты прекрасна, будь счастлива, пожалуйста, ты заслуживаешь этого, правда. Люблю очень-очень и искренне хочу, чтобы ты была по-настоящему счастлива».

Напомним, казусы с букетами у Бузовой случаются периодически. Однажды поклонники обвинили ее в том, что она сама себе подарила цветы и выложила фото в Сеть, на свадьбе Доминика Джокера певица не смогла поймать букет невесты. А когда Анастасия Костенко, жена бывшего мужа Ольги, выложила в Instagram розы от любимого, певица тут же «померилась» с ней своими букетами.