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Алена Шишкова проводила дочь отдыхать с Тимати на океан

Пятилетняя Алиса улетела на курорт с отцом и бабушкой, Симоной Юнусовой.

Алена Шишкова проводила дочь отдыхать с Тимати на океан
Алена Шишкова. Фото: globallookpress.com

Дочка Тимати вместе с отцом и бабушкой Симоной Юнусовой отправилась на один из курортов на берегу океана. Семейную компанию проводила в путь мама пятилетней Алисы Алена Шишкова.

Бывшая возлюбленная рэпера разместила в Instagram снимок, на котором она прощается с девочкой перед поездкой. На фото модель держит дочь на руках, а та весело улыбается в камеру.

«Проводила Лисенка в очередное путешествие. Уже скучаю», – подписала кадры Шишкова.

По какой причине Алена решила остаться дома, она не уточнила. Однако накануне на океан вылетела нынешняя невеста Тимати Анастасия Решетова.

Свежими видео из отпуска поделилась с поклонниками Симона. Мать рэпера засняла, как приземляется самолет, а затем показала, как Алиса прогуливается по побережью и плавает вместе с папой в масках.

Как рассказала Юнусова, добираться до места назначения родственникам пришлось восемь часов на авиалайнере, а затем еще час на гидросамолете. Но женщина призналась, что очень рада каждой минуте, проведенной с сыном и внучкой.

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Алена Шишкова проводила дочь отдыхать с Тимати на океан
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