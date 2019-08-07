Новая феерия: Дженнифер Лопес даст концерт в Санкт-Петербурге

Американская певица Дженнифер Лопес гастролирует по миру с большим шоу. Один из концертов уже состоялся в Москве. После этого выступления исполнительница решила спешно не покидать Россию. Уже 11 августа она даст концерт в Северной столице на площадке СКК «Петербургский». Начало – в 19.00.

На шоу поклонники услышат не только любимые хиты своего кумира, но и новые композиции. Специально для гастрольного тура Лопес записала несколько песен.

Напомним, концерт американской исполнительницы в Москве не обошелся без казусов. У артистки, которой, к слову, недавно исполнилось 50 лет, лопнул костюм. Поклонники недоумевали, как певица могла такое допустить.

Однако российская исполнительница Лолита Милявская полагает, что никакой случайности вовсе не было. Она отметила, что перед концертом организаторы проверяют абсолютно все, включая сценические костюмы. Поэтому Милявская уверена, что ничего незапланированного на шоу не случилось.

Концерт Дженнифер Лопес собрал в Москве много звезд отечественного шоу-бизнеса, среди которых были замечены Ксения Бородина, Ольга Бузова, Александра Савельева и другие. Увидеть знаменитое шоу американской певицы удалось и Наталье Подольской. Только она посетила его в Турции.