Актерский роман: бывшая жена Епифанцева завязала отношения с Сергеем Губановым

Анастасия Веденская и Сергей Губанов познакомились год назад. Они встретились на площадке сериала «Рая знает все!» Анастасия в нем исполнила главную роль. Ее героиня влюбляется в участкового, которого играет Сергей. Отношения на экране в итоге переросли в реальный роман.

Коллеги по съемочной площадке рассказали, что Сергея и Анастасию связывают серьезные отношения. Они начались с флирта, который замечали все окружающие, а позже стало известно, что актеры живут вместе. У обоих при этом за плечами уже есть неудачный опыт брака. Сергей Губанов расстался с женой Ларисой после 15 лет брака, три дочки остались с ней. Анастасия Веденская со скандалом развелась с Владимиром Епифанцевым и воспитывает двоих сыновей.

«Надеемся, в этот раз у них все сложится», — рассказали сотрудники съемочной площадки изданию «СтарХит».