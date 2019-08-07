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Актерский роман: бывшая жена Епифанцева завязала отношения с Сергеем Губановым

Анастасия Веденская познакомилась с возлюбленным на съемках сериала «Рая знает все!».

Актерский роман: бывшая жена Епифанцева завязала отношения с Сергеем Губановым
Кадр из сериала "Рая знает-2"

Анастасия Веденская и Сергей Губанов познакомились год назад. Они встретились на площадке сериала «Рая знает все!» Анастасия в нем исполнила главную роль. Ее героиня влюбляется в участкового, которого играет Сергей. Отношения на экране в итоге переросли в реальный роман.

Коллеги по съемочной площадке рассказали, что Сергея и Анастасию связывают серьезные отношения. Они начались с флирта, который замечали все окружающие, а позже стало известно, что актеры живут вместе. У обоих при этом за плечами уже есть неудачный опыт брака. Сергей Губанов расстался с женой Ларисой после 15 лет брака, три дочки остались с ней. Анастасия Веденская со скандалом развелась с Владимиром Епифанцевым и воспитывает двоих сыновей.

Владимир Епифанцев и Анастасия Веденская
Бывшие супруги Анастасия Веденская и Владимир Епифанцев. Фото: GLOBALLOOKPRES

«Надеемся, в этот раз у них все сложится», — рассказали сотрудники съемочной площадки изданию «СтарХит».

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Анастасия ВеденскаяВладимир Епифанцевканал Россиярая знает всеСергей Губанов

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Актерский роман: бывшая жена Епифанцева завязала отношения с Сергеем Губановым
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