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Счастливая семья: Нетребко провела первые дни августа в Баку

В столице Азербайджана Анна оказалась не случайно: свекрови оперной певицы исполнилось 75 лет.

Счастливая семья: Нетребко провела первые дни августа в Баку
Анна Нетребко/instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago/

Мировая оперная звезда Анна Нетребко шикарна не только на сцене, но и в жизни. Певица носит дорогие украшения, и отдых тоже предпочитает с размахом. Однако в августе знаменитость предпочла провести отпуск не на Мальдивах или Бали, а в Азербайджане.

Как и полагается верной восточной жене, Анна поехала вслед за супругом Юсифом Айвазовым в Баку, чтобы поздравить свекровь Шафигу Маммадову с юбилеем.

«С 75 юбилеем, дорогая Шафига Ханум! Здоровья Вам, энергии и многих счастливых лет! Ваша Русско-азербайджанская семья Вас любит», — написала у себя в блоге оперная певица.

На фотографиях звезды мировой сцены запечатлены милые семейные кадры с многочисленной азербайджанской родней. Бросается в глаза снимок, на котором 42-летний муж Анны Юсиф Айвазов обнимает 11-летнего сына супруги Тьяго Аруа. Видно, что отчим относится к пасынку, как к родному сыну.

Напомним, мальчик родился от большой уругвайской любви 47-летней певицы – знаменитого баритона Эрвина Шротта. В отношениях они были шесть лет, расставшись в 2013 году. Уже через год Анна нашла утешение в лице азербайджанского тенора Юсифа, и в 2015 году они оформили отношения. В настоящее время Анна Нетребко живет на две страны: она гражданка России и Австрии.

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Счастливая семья: Нетребко провела первые дни августа в Баку
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