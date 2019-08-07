«Вряд ли думала о смерти»: Сафронов рассказал о последней встрече с Аллой Вербер

Живописец не может поверить, что его хорошей приятельницы больше нет.

Скоропостижная смерть Аллы Вербер стала настоящим шоком для отечественного шоу-бизнеса. Неудивительно, ведь всего несколько дней назад фэшн-директор ЦУМа была полна жизни и планов на будущее, она отправилась отдыхать в Италию и публиковала снимки из отпуска в Instagram.

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Свои соболезнования принесли, кажется, все знаменитости и даже знавшая Вербер зарубежная звезда Наоми Кемпбелл. Не стал исключением и Никас Сафронов, вспомнивший о своей последней встрече с Аллой Константиновной.

По словам живописца, ему до сих пор не верится, что приятельницы больше нет. Он виделся с Вербер на светской вечеринке всего за две недели до того, как ее не стало. Сидя за одним столиком на банкете, они поговорили о работе, о жизни.

«Навряд ли она думала о смерти. Жила полной жизнью, планировала будущее… Ее смерть – трагическая, неожиданная, незакономерная», – говорит Никас.

Художник отметил, что за годы дружбы Вербер никогда не жаловалась на проблемы со здоровьем. А в последний раз пообещала помочь ему с организацией выставки его картин в ЦУМе, пишет сайт «Дни.ру».

Причиной смерти Аллы Вербер стала остановка сердца. Кроме того, несколько лет назад у нее обнаружили онкологическое заболевание, сообщал портал Teleprogramma.pro.